Белый дом: Индия закупит у США продукцию на $500 млрд

Индия купит американские энергоносители, самолеты и драгоценные металлы.
Виктория Бокий 07-02-2026 03:00
© Фото: IMAGO, Offenberg, Globallookpress

Индия намерена в течение пяти лет закупить у США продукцию на сумму $500 млрд. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, которое опубликовал Белый дом.

Отмечается, что в продукцию из США войдут энергоносители, самолеты и драгоценные металлы. Известно, что Нью-Дели и Вашингтон были близки к подписанию торговой сделки еще в конце января.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Индия якобы отказалась от закупок российской нефти. Взамен этому страна якобы готова покупать топливо у США и, возможно, Венесуэлы.

После сообщений об отказе от российской нефти премьер-министр Индии Нарендра Моди не дал никаких комментариев по этому поводу. Но подтвердил, что Вашингтон снизит пошлины на импорт индийских товаров, и выразил благодарность Трампу за это решение.

