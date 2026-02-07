NYT: члены МОК готовы снять санкции с российского спорта

В Милане члены комитета Международного олимпийского комитета выразили готовность допустить Россию к основным международным соревнованиям. Об этом пишет The New York Times.

Такое предложение поступило на заседании, которое состоялось на этой неделе перед стартом зимней Олимпиады в Италии. В своем обращении к делегатам президент МОК Кристи Ковентри не упомянула Россию, но уточнила, что «спорт должен оставаться нейтральной площадкой».

Также глава Международной лыжной федерации Йохан Элиаш призвал разработать четкие правила, чтобы Россия не становилась объектом несправедливой критики на фоне других мировых конфликтов. Он вспомнил военную операцию США в Венесуэле и боевые действия в Газе со стороны Израиля, подытожив, что они «не могут быть политической организацией».

Сегодня стало известно, что российскому фигуристу Петру Гуменнику перед Олимпийскими играми 2026 года не одобрили музыку к короткой программе «Парфюмер» из-за авторских прав. Команда спортсмена узнала об этом всего за пару дней до отлета в Милан.

По словам заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, судьи, которые не одобрили музыку, должны были заметить это во время отбора, который сами же и проводили. Теперь российскому фигуристу придется либо менять программу, либо решать вопрос с авторскими правами в экстренном порядке.