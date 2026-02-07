МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Зеленский выразил недовольство мобильными группами ПВО Украины

По словам главы киевского режима, мобильные группы ПВО нужно немедленно усилить, это должны обеспечить руководители областей, воздушные силы ВСУ и украинское министерство обороны.
Сергей Дьячкин 07-02-2026 17:46
© Фото: Igor Jakubowski, Keystone Press Agency, Global Look Press

Владимир Зеленский выразил недовольство работой мобильных огневых групп ПВО Украины после того, как армия России нанесла удар по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Был довольно жесткий разговор о работе мобильных огневых групп», - написал глава киевского режима в своем телеграм-канале.

По словам Зеленского, руководители областей, Воздушные силы ВСУ и Министерство обороны Украины должны обеспечить «дополнительное усиление» мобильных огневых групп. Это должно быть сделано в «ближайшие дни». Причем днем ранее Зеленский высказывал недовольство работой воздушных сил ВСУ.

3 февраля сообщалось, что энергообъекты в ряде регионов страны оказались под массированным ударом. Взрывы произошли в Киеве и Харькове. Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о нанесении ударов в течение нескольких часов по энергоинфраструктуре. По данным местных изданий, повреждения серьезные. Терехов предупредил, что придется «принимать трудные решения». Одно из них - во избежание замерзания сети слить теплоноситель в системе теплоснабжения 820 домов, которые получают тепло от одной из крупнейших ТЭЦ.

Ранее Berliner Zeitung писал, что Зеленский пытается дистанцироваться от все более ожесточающейся проблемы мобилизации. Впервые он публично затронул проблему так называемой бусификации на встрече с новым министром обороны Михаилом Федоровым в конце января. Всего несколько месяцев назад украинские власти отвергали подобные сообщения как якобы российскую дезинформацию или фейки, созданные с помощью ИИ.

#пво #Зеленский #ВСУ #Киевский режим #мобильные группы #воздушные силы украины
