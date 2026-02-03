МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Мощные взрывы прогремели в Киеве и Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о повреждении объектов энергетической инфраструктуры.
Ян Брацкий 03-02-2026 08:37
© Фото: Evgen Kotenko, Keystone Press Agency, Global Look Press

Мощные взрывы прогремели в ряде украинских городов. Об этом сообщают власти. По всей стране звучат сирены воздушной тревоги. Громко в Киеве и Харькове, Виннице и Черкассах. Украинские паблики сообщают об ударах по объектам энергетической инфраструктуры. По данным харьковских властей, повреждения серьезные.

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-аккаунте анонсировал «трудные решения» в связи с повреждением объектов энергетики. Градоначальник предупредил об отключении тепла в многоквартирных домах. В противном случае система отопления может замерзнуть, считает он.

Взрывы гремят также в Днепропетровске и Одесской области. Повреждения получила подстанция, соединяющая Ровенскую АЭС с Киевом и центральными регионами Украины. От точных оценок местные власти пока воздерживаются.

В последний день января на Украине произошел масштабный блэкаут, свет пропал в Сумской, Житомирской, Черниговской, Николаевской и Киевской областях. Остановилось метро, пропало водоснабжение. По всей стране ввели аварийные отключения электричества. Напомним, ВС РФ наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины, работающей в интересах ВСУ, в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на территории нашей страны.

