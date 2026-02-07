МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Bild: 70% немцев недовольны работой правительства ФРГ и канцлера Мерца

Опрос проводился пятого и шестого февраля. В нем участвовали 1 002 человека.
Дарья Ситникова 07-02-2026 16:04
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Global Look Press

В Германии около 70% населения недовольны работой правительства ФРГ и канцлера Фридриха Мерца. Об этом свидетельствуют результаты опроса, данные которого приводит издание Bild.

Согласно исследованиям, 67 процентов респондентов не удовлетворены действиями Мерца. Лишь 23% опрошенных положительно оценили его работу, что на 5,5 процентов меньше по сравнению с предыдущим опросом. Еще 10% участников воздержались от оценки.

Коалиционное правительство Германии, которое состоит из блока ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии (СДПГ), также не получает поддержку со стороны граждан. 68% жителей страны выражают недовольство деятельностью правительства. Только 22% респондентов удовлетворены их работой.

В институте Forsa ранее сообщили, что в ФРГ рост цен вынуждает около половины граждан страны экономить на еде. Исследование также показало, что чуть больше половины опрошенных, когда речь зашла о финансовой ситуации, смотрят негативно на 2026 год.

Позитивный настрой продемонстрировали 47% жителей страны. По информации журнала National Interest, экономика Германии оказалась полностью выпотрошена из-за санкций против России.

