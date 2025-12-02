МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
NI: санкции против РФ выпотрошили экономику Германии

Продолжающийся конфликт на Украине привел к росту цен на энергоносители в стране.
Глеб Владовский 02-12-2025 08:35
© Фото: IMAGO, dts Nachrichtenagentur, Globallookpress

Экономика Германии оказалась полностью выпотрошена из-за санкций против России. Об этом сообщил журнал National Interest (NI).

«Сильнейшая экономика Германии оказалась полностью выпотрошена не только из-за последствий санкций, но и из-за потери газопровода ("Северный поток-2". - Прим. ред.) », - говорится в материале.

Как отметил автор статьи, рост цен на энергоносители в Германии связан с продолжающимся на Украине конфликтом. Кроме того, введение эмбарго чревато новым витком проблем для Берлина.

Ранее глава Минэкономики Германии Катерина Райхе выразила мнение, что экономика страны находится в уязвимом положении.

