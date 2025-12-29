В Германии рост цен вынуждает около половины граждан страны экономить на еде. Такие данные приводит исследование института Forsa.

«Опрос показал, что 45% немцев ограничивали себя в покупке продуктов питания. В прошлом году в экономии на еде признались 39% респондентов», - пишет 360.ru.

Исследование также показало, что чуть больше половины опрошенных, когда речь зашла о финансовой ситуации, смотрят негативно на 2026 год. Позитивный настрой продемонстрировали 47% жителей ФРГ.

Ранее журнал National Interest сообщил, что экономика Германии оказалась полностью выпотрошена из-за санкций против России.