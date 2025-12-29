МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Forsa: почти половина немцев вынуждена экономить на еде из-за роста цен

В прошлом году в экономии на еде признались 39% респондентов.
Глеб Владовский 29-12-2026 04:19
© Фото: Игорь Зарембо, РИА Новости

В Германии рост цен вынуждает около половины граждан страны экономить на еде. Такие данные приводит исследование института Forsa.

«Опрос показал, что 45% немцев ограничивали себя в покупке продуктов питания. В прошлом году в экономии на еде признались 39% респондентов», - пишет 360.ru.

Исследование также показало, что чуть больше половины опрошенных, когда речь зашла о финансовой ситуации, смотрят негативно на 2026 год. Позитивный настрой продемонстрировали 47% жителей ФРГ.

Ранее журнал National Interest сообщил, что экономика Германии оказалась полностью выпотрошена из-за санкций против России.

#в стране и мире #Германия #еда #опрос #экономия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 