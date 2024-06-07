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Бойцы военной полиции эвакуировали группу мирных жителей из Очеретино

Как рассказали жители освобожденного Очеретино, боевики, и особенно «Азовцы»*, жестоко обращались с гражданскими. Также многие люди оказались в ПВР, поскольку ВСУ полностью разрушили их дома.
Андрей Лазарев 2024-06-07 06:11:08
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Военные полицейские группировки войск «Центр» эвакуировали группу людей из освобожденного Очеретино. Их отправили в пункты временного размещения и обеспечили всем необходимым.

Во время посадки в автомобиль где-то рядом стрекочут автоматы. Идет бой, но люди словно и не слышат. Говорят - привыкли. Берут с собой только самое необходимое: пару комплектов одежды и документы, у кого они остались.

Дорога  простреливается, есть риск появления FPV-дронов противника. Но в машине, кажется, страха уже нет. Люди говорят, что устали бояться. Рассказывают о себе: как жили в подвалах, как после отступления из Очеретино ВСУ целенаправленно бьют по жилым домам. В поселке почти не осталось целых зданий.

Люди были вынуждены терпеть издевательства со стороны боевиков. Для националистов убийство мирных не считалось чем-то зазорным, вспоминают жители.

Жители говорят, что больше остальных зверствовали боевики запрещенного в России полка «Азов»*. Регулярно избивали, обвиняли в симпатиях к России.

«Приехали втроем на Садовую, по-моему, улицу. Там было три парня. Наваляли им короче. Женщина одного стала защищать. Ей в живот стрельнули», - вспоминает один из жителей.

Другая жительница, Оксана Ковтунова, показала на фотографиях руины своего жилья. Туда, как раз в ее день рождения, попал украинский снаряд. Дом оказался полностью разрушен.

Сейчас люди в безопасности. Есть крыша над головой, еда в столовой, постель, приходят медики. В ПВР регулярно доставляют гуманитарную помощь. Коробки с едой, одеждой, лекарствами везут из регионов России и соседней Белоруссии.

Ранее ВС РФ эвакуировали гражданских по трассе под Харьковом. Эта дорога постоянно подвергается атакам со стороны украинских боевиков.

Материал подготовили Андрей Лазарев, Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#ВСУ #мирные жители #эвакуация #наш эксклюзив #очеретино
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