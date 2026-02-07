МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Вэнс попытался уговорить Мелони вступить в Совет мира

Италия не может полноценно участвовать в Совете мира, поскольку Конституция страны позволяет Риму входить в международные организации только на равных правах с другими участниками.
Ян Брацкий 07-02-2026 14:26
© Фото: Pres. del Consiglio Keystone Press Agency Global Look Press

Власти США добиваются более активного участия Италии в Совета мира по управлению сектором Газа. Этот вопрос вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс обсудил с премьер-министром Италии Джорджей Мелони накануне, пишет Corriere della Sera. Политики встретились в Милане в день открытия зимних Олимпийских игр.

«Итальянское правительство могло бы участвовать в качестве "наблюдателя" в органе, призванном обеспечить стабилизацию и восстановление сектора Газа», - отмечается в публикации.

Именно такой формат участия в инициативе сейчас рассматривает официальный Рим, пишет издание. Главное препятствие - Конституция. Основной итальянский документ позволяет стране участвовать в международных организациях, занимающихся вопросами мира и безопасности, только на условиях равноправия.

Но Совет мира предполагает лидирующую роль США, ведь инициатором его создания стал глава Белого дома Дональд Трамп. Мелони в разговоре с Вэнсом выразила поддержку миротворческим усилиям американского лидера на Ближнем Востоке.

Ранее заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов объяснил нежелание стран ЕС присоединяться к Совету мира конфликтом Америки и Европы в рамках НАТО. Европейцы, понимая, что они не могут договориться с Трампом, не готовы двигаться ему навстречу, резюмировал эксперт.

#италия #сша #джей ди вэнс #мелони #«Совет мира»
