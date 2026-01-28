МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Эксперт объяснил нежелание стран Европы присоединяться к Совету мира

По мнению специалиста, Совет мира будет выстраиваться под тактические цели американской политики на тех или иных направлениях.
Игнат Далакян 28-01-2026 16:40
© Фото: Пресс-служба президента Азербайджана, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Европейские страны не желают присоединяться к Совету мира Дональда Трампа в основном из-за того, что конфликт Америки и Европы сейчас в рамках атлантического альянса достиг значительной напряженности. Об этом рассказал «Звезде» заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов.

«Европейцы, понимая, что они не могут договориться с Трампом, не готовы двигаться ему навстречу. Ясно, что это будет означать дополнительный проигрыш в их позициях. К тому же тот Совет мира, который Трамп анонсирует, означает многие проблемы для Европы с точки зрения потенциального конфликтного урегулирования, чем должен был бы заниматься Совет», - пояснил специалист.

По его словам, тут речь идет как о Ближнем Востоке, так и об Украине. И в том и в другом случае он не дает равных возможностей другим участникам Совета, что является принципиально важным для европейцев.

«Приглашение Трампом многих участников в Совет мира не отвечает нынешним реалиям для Европейского союза, который не готов был бы встречаться в рамках международных форматов с теми или иными потенциальными переговорщиками», - отметил эксперт.

Он добавил, что перспективы самого Совета мира весьма неопределенны. По мнению Данилова, это относительно гуттаперчевая конструкция, которая будет выстраиваться в любом случае под тактические цели американской политики на тех или иных направлениях.

«Эта конструкция предполагает также и некоторую гибкость для партнеров Трампа по Совету хотя бы для того, чтобы держать более плотно руку на пульсе текущих событий и политики США, поэтому заплатить взнос за членство в подобном клубе совсем не означает для других стран-участниц, наряду с США, принятие на себя каких-то формальных обязательств. Но зато дает возможности, в случае необходимости, попытаться использовать этот формат для продвижения хотя бы на политико-дипломатическом уровне своих интересов», - объяснил эксперт.

Ранее Италия обратилась к США с просьбой пересмотреть формат Совета мира по восстановлению и дальнейшему управлению сектором Газа. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что не будет присоединяться из-за его несоответствия конституции.

