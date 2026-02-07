Бывший президент США Джо Байден встречался со скандальным финансистом Джеффри Эпштейном вне страны. Об этом заявила в беседе с RT его экс-помощница Тара Рид.

«Сейчас предпринимаются попытки обелить имидж бывшего президента США. Этим занимаются в том числе его жена Джилл, сын Хантер и его бывший советник Тед Кауфман», - приводит слова Рид телеканал.

Она также рассказала, что в 1990-е в общежитии напротив здания сената жили молодые девушки. С ее слов, для некоторых членов конгресса, которым хотелось «развлечений», там отбирали женщин. Среди политиков упоминался и Байден.

Ранее стало известно о том, что бывший посол Великобритании в США лорд Питер Мандельсон собирался провести экскурсию по резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит для российской модели по просьбе Эпштейна. Кроме того, как сообщается, для большей «гламурности» девушку отправляли на ужин в честь президента ЮАР Джейкоба Зумы.

По последним данным, брат Эпштейна Марк заявил ФБР, что банкир был убит по приказу действующего главы Белого дома Дональда Трампа. Документ обнародован в рассекреченных материалах дела финансиста.