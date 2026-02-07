Брат Джеффри Эпштейна обвинил Трампа в причастности к его смерти

Осужденный за преступления сексуального характера Джеффри Эпштейн был убит по приказу президента США Дональда Трампа. Об этом заявил брат банкира Марк в своем письме ФБР от 22 февраля 2023 года. Документ обнародован в рассекреченных материалах дела финансиста.

Отправитель письма утверждает, что причиной убийства стало намерение Эпштейна «раскрыть имена» причастных к его деятельности. Марк пишет, что у него есть все основания считать смерть Эпштейна в тюремной камере насильственной. По его словам, Трамп санкционировал убийство Джеффри Эпштейна, потому что тот собирался раскрыть информацию.

Летом 2019 года банкира арестовали по обвинениям в торговле людьми и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. В августе того же года, в возрасте 66 лет, Эпштейн покончил с собой в тюрьме.

Президент США долгое время поддерживал близкие отношения с финансистом, о чем свидетельствуют более четырех тысяч упоминаний Трампа в файлах Эпштейна. Однако президент США много раз заявлял, что прервал отношения с ним до того, как тот попал в тюрьму.

Согласно последнему меморандуму министерства юстиции и ФБР от 6 июля, расследование подтвердило, что смерть Эпштейна не была убийством. Однако это не остановило распространение конспирологических теорий, которые ставят под сомнение официальную версию событий.

Ранее следователи обнаружили на видеозаписи от 9 августа 2019 года фигуру в оранжевом, поднимающуюся по лестнице к запертому ярусу, где находилась камера Эпштейна. Эта информация была опубликована Минюстом США в контексте дела финансиста. До этого власти утверждали, что в указанное время никто не входил на этаж, где содержался Эпштейн.