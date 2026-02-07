МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
ВС РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики на Украине

Для удара по целям на территории Украины ВС РФ использовали высокоточное оружие морского и воздушного базирования большой дальности.
07-02-2026 12:05
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли массированный удар по объектам энергетики на Украине. Об этом говорится в новой информационной сводке Минобороны РФ о ходе проведения специальной военной операции.

Удар стал ответом на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России. ВС РФ били высокоточным оружием морского и воздушного базирования большой дальности. В числе прочего, использовались аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также беспилотные летательные аппараты.

Целями наших бойцов стали объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, которые противник использует в интересах собственных вооруженных сил. Также удар был нанесен по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, на мощностях которого производятся ударные беспилотники.

Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены, в том числе места хранения и запуска БПЛА на военных аэродромах. Кроме того, сообщается, что российская армия освободила населенный пункт Чугуновка в Харьковской области. Село заняли подразделения группировки «Север».

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#ВС РФ #спецоперация #Российская армия #удары #СВО
