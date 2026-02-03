МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
FPV-дроны сожгли пикапы и бронемашины ВСУ в Купянском районе

Для уничтожения техники, укрытий и живой силы ВСУ используются ударные беспилотные летательные аппараты.
03-02-2026 07:05
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Операторы FPV-дронов из группировки войск «Запад» успешно поразили технику и живую силу ВСУ в Купянском районе Харьковской области. Кадры их работы показало Минобороны России.

Военнослужащие 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» продолжают препятствовать попыткам ВСУ доставить живую силу, боеприпасы и материальные средства на свои позиции в зоне СВО в Купянском районе.

Для уничтожения техники, укрытий и живой силы ВСУ используются ударные беспилотные летательные аппараты. На видеозаписях с объективного контроля зафиксированы попадания FPV-дронов, в результате которых были уничтожены несколько бронеавтомобилей, пикапов и живая сила ВСУ.

Операторы FPV-дронов и других ударных дронов из группировки войск «Запад» эффективно срывают контратаки ВСУ, ротации и доставку боеприпасов и личного состава на их позиции, применяя дроны-камикадзе по бронированной и автомобильной технике, а также робототехнике и живой силе противника.

Ранее Минобороны показало, как расчеты РСЗО «Град» группировки «Запад» поразили технику и опорные пункты ВСУ в Купянском районе. Расчеты из 27-й гвардейской мотострелковой бригады нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ, выявленному разведкой с помощью беспилотников.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #беспилотники #Харьковская область #спецоперация #Ударные дроны #FPV-дроны #Купянский район
