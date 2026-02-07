МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Госдеп США одобрил предоставление Киеву запчастей на сумму $185 млн

Киев уже запрашивал у Штатов различную материально-техническую поддержку.
Виктория Бокий 07-02-2026 00:08
© Фото: Артур Габдрахманов, Sputnik/РИА Новости

Госдеп США одобрил потенциальное предоставление Украине запчастей для военной техники на $185 млн. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

В ведомстве верят, что предполагаемая продажа будет соответствовать целям Соединенных Штатов в сфере внешней политики и американской нацбезопасности. Белый дом уже сообщил Конгрессу, что собирается одобрить возможное предоставление услуг и систем. Известно, что у законодательного органа на рассмотрение сделки есть 30 дней.

Уточняется, что Киев ранее запрашивал у США различную материально-техническую поддержку, которая включает в себя запчасти и системы вооружения. Какие именно – неизвестно.

Напомним, американский президент Дональд Трамп не стал обещать киевскому режиму усиления поддержки при отсутствии прогресса в урегулировании конфликта с Россией. Госсекретарь Марко Рубио заявлял, что США не смогут вечно оказывать финансовую поддержку Украине.

Раскол мнений в вопросе поддержки Украины произошел и у союзников киевского режима. Так, по мнению депутата Бундестага 20-го созыва Евгения Шмидта, которое он выразил в разговоре со «Звездой», многие немцы искренне не понимают, почему Берлин должен продолжать финансировать украинские власти.

