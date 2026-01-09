Трамп не стал обещать киевскому режиму усиление поддержки от США

США не готовы обещать Украине усиление поддержки при отсутствии прогресса в урегулировании ее конфликта с Россией. С таким заявлением выступил глава Белого дома Дональд Трамп.

«Я просто не хочу быть в положении, когда могу это сказать, потому что обязан посмотреть, смогу ли я спасти жизни», - отметил он в интервью The New York Times.

При этом, американский лидер выразил готовность взять на себя обязательство по участию в будущей обороне Украины. По его словам, он готов на это, так как уверен, что в случае достижения мирных договоренностей они не будут нарушены. Напомним, в начале декабря прошлого года США приняли законопроект по военному бюджету на 2026 год. Согласно ему Вашингтон выделит на военную поддержку Украины $400 млн. Предполагается, что такую же сумму Вашингтон направит на помощь Киеву и в 2027 году. Россия выступает против военной помощи Украине, заявляя, что это затягивает боевые действия.

На фоне постоянно звучащих со стороны западных союзников Киева инициатив о размещении своих вооруженных сил на территории Украины, Москва в очередной раз напомнила, что не потерпит контингенты НАТО у своих границ. Как сообщила накануне официальный представитель МИД Мария Захарова, это будет воспринято как интервенция, а любые военные объекты западных стран станут законными целями для Вооруженных Сил Российской Федерации.

Захарова напомнила и позицию официальной Москвы по мирному урегулированию конфликта. Киев должен вернуться к нейтральному, безъядерному и внеблоковому статусу, а также обеспечить уважение языковых, культурных и религиозных свобод на Украине. Кроме того, должна быть прекращена пропаганда нацизма. Также необходимо признать новые территориальные реалии.