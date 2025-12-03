Рубио заявил, что США не смогут вечно поддерживать Киев

США не смогут вечно оказывать финансовую поддержку Украине. Такое заявление сделал госсекретарь Марко Рубио.

«По его словам, в США нередко звучат предложения продолжать выделять Киеву средства в прежних объемах на протяжении всего конфликта», - пишет aif.ru.

Отмечается, что в Вашингтоне такой подход оценили как несостоятельный. Кроме того, в Белом доме обозначали пределы возможной помощи из-за высоких затрат.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон больше не финансирует Украину. Он добавил, что Соединенные Штаты получают деньги за поставки оружия Киеву через НАТО.