ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
«ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу», - написал он в своем Telegram-канале.
Имеются повреждения на инфраструктурном объекте. По предварительной информации, пострадавших нет.
Оперативные службы работают на местах повреждения. Информация о последствиях на данный момент уточняется.
В Минобороны России ранее сообщили, что в ночь на второе февраля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 31 дрон над регионами страны. Уточняется, что из них 22 БПЛА сбили над территорией Белгородской области.
