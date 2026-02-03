МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Гладков: ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

Предварительно, пострадавших нет.
Дарья Ситникова 03-02-2026 21:05
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу», - написал он в своем Telegram-канале.

Имеются повреждения на инфраструктурном объекте. По предварительной информации, пострадавших нет.

Оперативные службы работают на местах повреждения. Информация о последствиях на данный момент уточняется.

В Минобороны России ранее сообщили, что в ночь на второе февраля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 31 дрон над регионами страны. Уточняется, что из них 22 БПЛА сбили над территорией Белгородской области.

