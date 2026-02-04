МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Гладков: семь человек пострадали из-за атаки ВСУ на Белгородскую область

В поселке Ракитное при атаке вражеского дрона пострадали мужчина со своими детьми, которым девять и шесть лет. Также в селе Никольское, Ровенек и Глотово люди получили ранения при детонации ВСУ.
Дарья Ситникова 04-02-2026 22:19
В Белгородской области пострадали семь человек, в том числе трое детей, из-за атаки дронов ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Атаки ВСУ на нашу область продолжаются. Пострадали семь человек, в том числе трое несовершеннолетних», - написал он в своем Telegram-канале.

Уточняется, что в поселке Ракитное на территории коммерческого объекта сдетонировал БПЛА. Мужчина со своими детьми, девять и шесть лет, обратились в Ракитянскую ЦРБ.

По предварительным данным, им диагностировали сотрясение мозга. Им оказали необходимую помощь и направили для обследований в медицинское учреждение в Белгород. Также на месте атаки повреждены два автомобиля.

Также в селе Никольское у 17-летнего юноши обнаружили проникающее осколочное ранение грудной клетки после детонации дрона. Бригада скорой помощи доставляет его в детскую областную клиническую больницу.

Кроме этого, в селе Ровенек пострадал мужчина, который получил множественные слепые осколочные ранения спины и бедра. А в селе Глотово дрон атаковал движущийся автомобиль, в котором находились мужчина с женщиной.

Пострадавших доставили в Грайворонскую ЦРБ. Информация о последствиях уточняется.

Днем ранее, третьего февраля, ВСУ также нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу. Имеются повреждения на инфраструктурном объекте. По предварительной информации, пострадавших нет.

В ночь на четвертое февраля средства ПВО перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотников самолетного типа над регионами страны. Из них восемь сбили над Белгородской области.

