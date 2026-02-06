Комик Сабуров вылетел из Москвы в Алма-Ату

Борт, на котором находится комик Нурлан Сабуров, вылетел из Москвы в Алма-Ату. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Напомним, стендаперу Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Такое решение было принято в интересах нацбезопасности страны.

Известно, что Сабуров владеет имуществом, находящимся на территории РФ, более чем на 60 миллионов рублей. По информации правоохранительных органов, комик пытался легализовать заработанные в России деньги через посредников.

Еще в прошлом году Нурлана Сабурова обязали выплатить штраф в размере 5,5 тысячи рублей за нарушение миграционного законодательства. В это же время ему предписали покинуть территорию России в строго установленный период.