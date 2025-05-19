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Комику Нурлану Сабурову предписали покинуть Россию

Шоумена задержали в аэропорту Шереметьево за несоблюдение сроков миграционного учета и обязали выплатить 5 500 рублей.
Игнат Далакян 2025-05-19 17:52:03
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Стендап-комика Нурлана Сабурова обязали выплатить штраф в размере 5,5 тысячи рублей за нарушение миграционного законодательства. Артисту предписали покинуть территорию Российской Федерации в строго установленный период, сообщает Life.ru.

Шоумена задержали в аэропорту Шереметьево. Он имеет право въехать обратно в страну при желании. Отмечается, что запрет на возвращение ему не вынесли. В случае возвращения Сабурову необходимо будет строго соблюсти все нормы миграционного законодательства.

Популярный стендап-комик и шоумен Нурлан Сабуров родился 22 декабря 1991 года в Казахстане в городе Степногорск. Известно, что он имеет недвижимость в Московской области и уже несколько лет пытается получить гражданство России.

#в стране и мире #стендап #комик #шоумен #миграционное законодательство
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