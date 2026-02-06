Стендаперу Нурлану Сабурову запретили въезд в РФ на 50 лет

Стендап-комику Нурлану Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию, решение принято в интересах нацбезопасности страны.

«Тридцатого января гражданину Казахстана Нурлану Сабурову на территории РФ был введен запрет на въезд», - цитирует РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Источник уточнил, что решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Въезд в Россию стендаперу запрещен на 50 лет.

Сабуров владеет в стране имуществом более чем на 60 миллионов рублей. В правоохранительных органах добавили, что комик пытался легализовать заработанные в России деньги через посредников.

В прошлом году стендап-комика обязали выплатить штраф в размере 5,5 тысячи рублей за нарушение миграционного законодательства. Артисту предписали покинуть территорию РФ. Тогда шоумена задержали в аэропорту Шереметьево.

Популярный стендап-комик и шоумен Нурлан Сабуров родился 22 декабря 1991 года в Казахстане в городе Степногорск. Известно, что он имеет недвижимость в Московской области и несколько лет пытался получить гражданство России.