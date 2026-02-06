МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Стендаперу Нурлану Сабурову запретили въезд в РФ на 50 лет

Сообщается, что стендап-комик владеет в России имуществом более чем на 60 миллионов рублей, он пытался легализовать деньги через посредников.
Сергей Дьячкин 06-02-2026 11:11
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press, Global Look Press

Стендап-комику Нурлану Сабурову 30 января ввели запрет на въезд в Россию, решение принято в интересах нацбезопасности страны.

«Тридцатого января гражданину Казахстана Нурлану Сабурову на территории РФ был введен запрет на въезд», - цитирует РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Источник уточнил, что решение принято в интересах нацбезопасности страны, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Въезд в Россию стендаперу запрещен на 50 лет.

Сабуров владеет в стране имуществом более чем на 60 миллионов рублей. В правоохранительных органах добавили, что комик пытался легализовать заработанные в России деньги через посредников.

В прошлом году стендап-комика обязали выплатить штраф в размере 5,5 тысячи рублей за нарушение миграционного законодательства. Артисту предписали покинуть территорию РФ. Тогда шоумена задержали в аэропорту Шереметьево.

Популярный стендап-комик и шоумен Нурлан Сабуров родился 22 декабря 1991 года в Казахстане в городе Степногорск. Известно, что он имеет недвижимость в Московской области и несколько лет пытался получить гражданство России.

#недвижимость #запрет на въезд #шоумен #миграционное законодательство РФ #стендап-комик
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 