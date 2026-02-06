МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Авианосец ВМС США «Авраам Линкольн» совершил переход в Аравийском море

Авианосная ударная группа была в сопровождении двух военных судов снабжения и двух катеров береговой охраны страны, а также над ней пролетали самолеты из 9-го авиационного крыла.
Дарья Ситникова 06-02-2026 22:23
© Фото: Х/CENTCOM

В Аравийском море совершила переход ударная группа ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн». Об этом сообщило центральное командование вооруженных сил Соединенных Штатов.

«В Аравийском море авианосная ударная группа "Авраам Линкольн" в сопровождении двух военных судов снабжения и двух катеров береговой охраны США совершила совместное плавание», - указано в сообщении CENTCOM в X.

Уточняется, что авианосная ударная группа была в сопровождении двух военных судов снабжения и двух катеров береговой охраны страны. Также над ней пролетали самолеты из 9-го авиационного крыла.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что военные корабли его страны на всякий случай выдвинулись в сторону Ирана. По словам Белого дома, это довольно большая флотилия.

Американский лидер также признался, что планировал ударить по Ирану 13 января, но в последний момент передумал и отменил атаку. С его слов, он прислушался к альтернативным точкам зрения.

#ВМС США #Береговая охрана #аравийское море #CentCom #ударная группа #Военные суды
