Бессент признался, что Минфин США вызвал долларовый кризис в Иране

Со слов Бессента, его стратегия привела к тому, что один из крупнейших банков Ирана обанкротился.
Виктория Бокий 06-02-2026 04:16
© Фото: Aimee Dilger, Keystone Press Agency, Globallookpress

Глава американского Минфина Скотт Бессент признал, что действия его ведомства вызвали долларовый кризис в Иране и спровоцировали массовые протесты. Об этом он заявил, выступая перед комитетом сената по экономике.

«Минфин, и то, что мы сделали, - это создали нехватку долларов в стране (Иране. – Прим. ред.) <…> Иранская валюта рухнула, инфляция взлетела, и поэтому мы увидели иранский народ на улицах», - сказал глава министерства финансов США.

Свою стратегию Бессент изложил еще в марте прошлого года во время выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка. И, по его словам, она привела к тому, что один из крупнейших банков Ирана обанкротился.

Ранее в разговоре со «Звездой» политолог Евгений Михайлов, комментируя ситуацию с массовыми беспорядками в Иране, выразил мнение, что главная задача бунтовщиков и их предводителей - переформатирование государства в пользу западных партнеров. Специалист добавил, что помимо тяжелой внутренней экономической ситуации, в Иране идет дестабилизация межэтнических отношений.

