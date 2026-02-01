В МИД Ирана раскрыли подробности переговоров с США в Омане

Соединенные Штаты и Иран не обсуждали никакие другие темы, кроме иранской ядерной программы, в ходе переговоров в Омане. Об этом заявил министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи в интервью агентству IRNA.

«Наши переговоры касаются исключительно ядерной темы, мы не ведем переговоры с американцами по другим вопросам», - сказал он.

По сообщению иранской гостелерадиокомпании, раунд переговоров между Ираном и США по ядерному досье в столице Омана завершился. Сообщается, что делегация Тегерана покинула место переговоров и направилась к месту проживания.

Ранее гостелевидение Ирана сообщало о том, что процесс переговоров может занять несколько дней. В прошлом году пять раундов переговоров Вашингтона и Тегерана по ядерной проблематике завершились безрезультатно из-за начала военной операции Израиля против Ирана и ударов вооруженных сил по иранским ядерным объектам. Это произошло в июне 2025 года.

Сенатор Дмитрий Василенко, руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Собранием Исламского совета Исламской Республики Иран, в эфире программы «Между тем» с Наталией Метлиной выразил мнение, что Иран не только устоит в конфликте с США, но и может одержать победу. По его мнению, в Иране много хороших специалистов, и если бы страна хотела, то получение ядерного оружия для нее было бы вопросом нескольких месяцев. Он констатировал, что в Горном институте имени Екатерины II в Санкт-Петербурге создан центр компетенций, который позволяет общаться с молодыми учеными из Ирана и других стран. И ректор Владимир Литвиненко регулярно проводит с ними встречи. Лучшие работы, как правило, представляют ребята именно из Ирана, отметил сенатор.

Эксперт РСМД Кирилл Семенов в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде» объяснил, что если и будут создаваться «коалиции» против Ирана, то это будет объединение США и Израиля. По мнению эксперта, могут быть созданы и отдельные группировки в поддержку Исламской Республики - иракское ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби» или ливанская «Хезболла». Сценарии могут быть разные, добавил Семенов. Например, если США атакуют Исламскую Республику, то одновременно Израиль может напасть на «Хезболлу» в Ливане.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан выражал мнение, что страна находится в состоянии «тотальной войны» с США, Израилем и европейскими странами. Пезешкиан добавил, что США, Израиль и ЕС не хотят, чтобы Исламская Республика Иран «стояла на ногах». Поэтому они пытаются окружить страну. И оказывают давление на республику во всех сферах - от культуры до политики, от безопасности до торговли.