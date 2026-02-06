Рубио заявил об отказе США возобновлять ДСНВ

Американские власти не намерены возобновлять Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, срок которого истек пятого февраля. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Мы не примем условия, которые наносят ущерб Соединенным Штатам, и не будем игнорировать их несоблюдение в стремлении к соглашению ради соглашения», - написал он в социальной сети X.

По мнению Вашингтона, соглашение больше не выполняет своих задач. Со слов Рубио, договор был заключен «в другую эпоху» и не соответствует текущим интересам страны.

Госсекретарь уточнил, что США по-прежнему заинтересованы в снижении глобальных ядерных рисков. Однако готовы вести переговоры только с позиции силы и при соблюдении высоких стандартов со стороны партнеров.

Официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт ранее заявила, что США будут обсуждать с Россией идею выработки нового договора по ядерному оружию взамен ДСНВ. По ее словам, он будет более улучшенным и современным, чем ныне существующий.

В МИД РФ ранее заявили, что Москва исходит из того, что стороны Договора о СНВ больше не связаны никакими обязательствами и могут свободно выбирать свои дальнейшие шаги. Россия готова к решительным военно-техническим контрмерам в целях купирования возможных угроз после истечения ДСНВ. Несмотря на очевидные проблемные моменты, договор выполнял свои основные функции.