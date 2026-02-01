МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Белый дом: США будут обсуждать с РФ новый договор взамен ДСНВ

Трамп хочет, чтобы был разработан новый договор, рассчитанный на более длительный срок в будущем.
Виктория Бокий 05-02-2026 23:34
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Globallookpress

США будут обсуждать с Россией идею выработки нового договора по ядерному оружию взамен ДСНВ. Об этом сообщила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт.

Известно, что американский лидер Дональд Трамп хочет, чтобы был разработан новый договор, который будет рассчитан на более длительный срок в будущем. Со слов Левитт, он будет более улучшенным и современным, чем ныне существующий.

«Президент (США Дональд Трамп. – Прим. ред.) хочет, чтобы наши ядерные эксперты работали над новым, улучшенным и современным договором, рассчитанным на длительный срок в будущем. Это США продолжат обсуждать с россиянами", - сказала представитель Белого дома.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ будет сохранять свой ответственный подход и без ДСНВ, но с опорой на собственные интересы. Представитель Кремля добавил, что инициатива России по ДСНВ еще год после истечения срока действия договора придерживаться его ограничений осталась без ответа.

#сша #РФ #Белый дом #договор #дснв #Кэролайн Левитт
