Кремль: РФ будет ответственной и без ДСНВ, но с опорой на свои интересы

При этом Дмитрий Песков отметил, что инициатива России по ДСНВ осталась без ответа.
Тимур Шерзад 05-02-2026 12:29
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация будет ответственной и без ДСНВ. Тем не менее ее действия будут опираться на собственные интересы. 

«Российская Федерация сохраняет свой ответственный, внимательный подход по теме стратегической стабильности в области ядерных вооружений и, конечно, как всегда, будет прежде всего руководствоваться своими национальными интересами», - сказал Песков, общаясь с журналистами.

Помимо этого, Дмитрий Песков сообщил, что инициатива России по ДСНВ еще год после истечения срока действия договора придерживаться его ограничений осталась без ответа.

Напомним, эта инициатива была выдвинута Москвой в сентябре 2025 года. Чуть позже, в октябре, президент США Дональд Трамп назвал ее хорошей идеей

#Кремль #дснв #Дмитрий Песков #стратегическая стабильность
