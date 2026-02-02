МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Эксперт РСМД рассказал, кто поддержит Иран в случае ударов

Кирилл Семенов считает, что Исламская Республика готова отражать атаки Соединенных Штатов и Израиля. В поддержку Ирана могут выступить иракские и ливанские ополчения.
Гоар Хачатурян 02-02-2026 15:52
© Фото: Iranian Army Office, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Исламская Республика Иран начала маневры в Ормузском проливе. На время учений судоходство, скорее всего, будет временно перекрыто. В случае ударов Иран будет отвечать не только по американским базам, но и по Израилю. Такое мнение выразил независимый эксперт в области ближневосточных конфликтов, деятельности исламских движений и террористических организаций, эксперт РСМД Кирилл Семенов в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде».

Если и будут создаваться «коалиции» против Ирана, то это будет объединение США и Израиля, считает эксперт. Тем не менее могут быть созданы и отдельные группировки в поддержку Исламской Республики - иракское ополчение «Аль-Хашд аш-Шааби» или ливанская «Хезболла».

Сценарии могут быть разные, добавил Семенов. Например, если США атакуют Исламскую Республику, то одновременно Израиль может напасть на «Хезболлу» в Ливане. Дело может дойти до спецназа на вертолете.

«У американцев это (спецназ на вертолете. - Прим. ред.), наверное, не самые лучшие воспоминания порождает. Помним ситуацию вокруг попыток освободить американское посольство, заложников, когда были большие потери у США», - сказал эксперт РСМД.

Ранее администрация президента Ирана Масуда Пезешкиана опубликовала список жертв недавних беспорядков. В нем числится 2 986 имен.

Президент также заявлял о том, что Иран находится в состоянии «тотальной войны» с США, Израилем и европейскими странами. Он отметил, что они не хотят, чтобы Исламская Республика «стояла на ногах».

#сша #Израиль #Иран #беспорядки #удары #наш эксклюзив
