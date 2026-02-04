В Иране много хороших специалистов, и если бы страна хотела, то получение ядерного оружия для нее было бы вопросом нескольких месяцев. Такое мнение выразил первый зампред Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, руководитель группы по сотрудничеству Совета Федерации с Собранием Исламского совета Исламской Республики Иран, полномочный представитель Совета Федерации в правительстве Российской Федерации, сенатор Дмитрий Василенко в эфире программы «Между тем» с Наталией Метлиной.

«Ученых хватает в Иране. Есть атомные станции, можно поставить центрифуги. И получение ядерного оружия было бы вопросом нескольких месяцев - я думаю, что менее года», - считает Васмленко.

Он констатировал, что в Горном институте имени Екатерины II в Санкт-Петербурге создан центр компетенций, который позволяет общаться с молодыми учеными из Ирана и из других стран. И ректор Владимир Литвиненко регулярно проводит с ними встречи. Лучшие работы, как правило, представляют ребята именно из Ирана, отметил сенатор.

«Они очень большие специалисты... Потенциал очень серьезный, и если бы Иран хотел сделать атомную бомбу, она была бы уже сделана», - добавил он.

Собеседник Наталии Метлиной также прокомментировал учения Ирана в Ормузском проливе. По его мнению, это была «небольшая разминка». В Центральном разведывательном управлении США аналитики не разбираются, с кем имеют дело, считает Василенко. Корпус стражей исламской революции (КСИР) не позволит выкрасть верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи по аналогии с Венесуэлой, а также не позволит высадиться большим десантам.

Исламской Республике приходится демонстрировать свою решимость, и ее народ не боится умереть за свою страну. Иран - это пример государства, которое «не прогнется под агрессора», подчеркнул сенатор.

«Что будет с Ираном? По-быстрому не получится, Иран будет сопротивляться. Мало этого, Иран имеет баллистические ракеты... Никто сдаваться и поднимать руки не будет, они будут очень серьезно сопротивляться», - заявил Василенко.

Россия в лице президента Владимира Путина предотвращает глобальную катастрофу. Иран - друг РФ, и народ Исламской Республики не просто выстоит, но и победит в этом конфликте, уверен Василенко.

Напомним, переговоры между США и Ираном ожидаются в грядущую пятницу в Омане. Сообщалось, что администрация президента Дональда Трампа согласилась с просьбой Тегерана перенести встречу в эту страну.