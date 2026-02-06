МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В сборной Латвии возмутились условиями на Олимпийских играх

Тренер сборной Латвии рассказал, как саночникам пришлось целый час простоять в очереди на автобус, в который в итоге они не сели.
Дарья Ситникова 06-02-2026 16:56
© Фото: David Inderlied, dpa, Global Look Press

Тренер сборной Латвии по санному спорту Даниэлс Фогелис выразил недовольство условиями на Олимпийских играх в этом году. Об этом сообщил новостной портал Press.lv.

«Гинтc Берзиньш и Кристерc Апарйодс закончили тренировку и простояли в очереди целый час, но в итоге так и не сели в автобус. Они остановили местного итальянца и попросили его отвезти их в деревню», - рассказал тренер.

Он также уточнил, что саночникам, скелетонистам и бобслеистам приходится заниматься в одном небольшом зале. Это создает неудобство для спортсменов.

Напомним, Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. На главных международных спортивных соревнованиях также выступят 13 российских атлетов.

На Игры приехал вице-президент США Джей Ди Вэнс. По информации газеты Corriere Della Sera, он передвигается по Милану с кортежем из 45 автомобилей и микроавтобусов. За его безопасностью следят более 300 человек.

