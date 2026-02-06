МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Внучка Светланы Жильцовой назвала ее великим человеком

Внучка диктора Елизавета Серебренникова рассказала, что Светлана Жильцова воспитала их с сестрой, всегда проводила с ними очень много времени и всегда будет оставаться для них примером.
Сергей Дьячкин 06-02-2026 14:04
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Церемония прощания с советским диктором, телеведущей Светланой Жильцовой началась в Москве в православном храме святителя Николая Чудотворца на Рогожском кладбище. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

Проводить в последний путь легенду советского телевидения пришли близкие, друзья, коллеги. На церемонии прощания присутствовала внучка диктора Елизавета Серебренникова. Она рассказала, что Жильцова воспитала их с сестрой, проводила с ними очень много времени, оказала неоценимый душевный и моральный вклад в воспитание внучек и всегда будет оставаться для них примером.

«Она великий человек, мы все знаем о ее карьере. Было много историй, которые мы очень любили слушать. но, когда мы были вместе, это была именно любимая бабушка, которая нас всегда поддерживала искренне. Это очень светлый человек», - поделилась внучка.

Ранее в беседе со «Звездой» коллега Жильцовой, член Союза журналистов России, академик Международной академии телевидения и радио Алла Данько рассказала, что она была очень обаятельным и непосредственным человеком. Данько призналась, что Жильцова всегда оставалась для нее одним из лучших представителей старшей плеяды отечественной тележурналистики. Она вспомнила, что Жильцова еще маленькой девочкой, посещая занятия в Доме пионеров, загорелась желанием исполнять стихи. В дальнейшем ее привлекли и другие виды исполнительского творчества. Все это, по словам Данько, не прошло даром для ее карьеры диктора телевидения. 

Светлане Жильцова скончалась 3 февраля, ей было 89 лет. Она родилась 30 ноября 1936 года в Москве. Окончила Институт иностранных языков. За многолетнюю и активную деятельность на телевидении она была удостоена звания заслуженной артистки РСФСР и ордена Почета.

Жильцова вела такие знаковые для советского и российского телевидения передачи, как «Спокойной ночи, малыши!», «Песня года», «Голубой огонек», «Веселые нотки», «Будильник», тележурнал «Пионер». В качестве ведущей проводила различные молодежные викторины. С 1961 года по 1972 год Жильцова вела КВН в паре с Альбертом Аксельродом, а затем с Александром Масляковым. После ухода с телевидения в 1993 году Жильцова посвятила себя семье. Преподавала в Высшей национальной школе телевидения.

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
