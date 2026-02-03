Данько: Жильцова еще девочкой увлеклась исполнительским творчеством

Диктор и телеведущая Светлана Жильцова была очень обаятельным и непосредственным человеком. Об этом рассказала «Звезде» коллега Жильцовой, член Союза журналистов России, академик Международной академии телевидения и радио Алла Данько.

Она призналась, что Жильцова всегда оставалась для нее одним из лучших представителей старшей плеяды отечественной тележурналистики. По словам Данько, Жильцова очень много сделала для развития советского и российского телевидения.

«Она внесла огромный вклад в его развитие, в его расцвет», - подчеркнула Данько.

Она вспомнила, что Жильцова еще маленькой девочкой, посещая занятия в Доме пионеров, загорелась желанием исполнять стихи. В дальнейшем ее привлекли и другие виды исполнительского творчества. Все это, по словам Данько, не прошло даром для ее карьеры диктора телевидения. Хотя Жильцова окончила Институт иностранных языков, все равно ее не покидал интерес к дикторской работе. На телевидение она попала после того, как одержала победу на конкурсе переводчиков.

«Она совершенно головокружительную карьеру сделала. Она была необыкновенно хороша. Но самое главное, что в ней было, это обаяние и непосредственность. Она всегда была такая непосредственная. Такая милая, простая. Не простушка, а простая в общении», - рассказала коллега диктора.

Данько подчеркнула, что Жильцова была очень хорошим диктором и очень хорошим человеком, которого она очень сильно любила. По словам ведущей, из всей старшей плеяды советской и российской тележурналистики Светлану Алексеевну она выделяла сильнее всех.

Ранее сообщалось, что не стало любимого диктора нескольких поколений Светланы Жильцовой. Об этом написал в соцсетях телеведущий Михаил Куницын. Ей было 89 лет. Жильцова вела такие знаковые для советского и российского телевидения передачи, как «Спокойной ночи, малыши!», «Песня года», «Голубой огонек», «Веселые нотки», «Будильник», тележурнал «Пионер». С 1961 года по 1972 год Жильцова вела КВН.