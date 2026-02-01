МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Не стало легендарного диктора Светланы Жильцовой

Она была ведущей известнейших телепрограмм СССР и России - КВН, «Спокойной ночи, малыши!», «Песня года», «Голубой огонек» и других.
Сергей Дьячкин 03-02-2026 15:22
© Фото: Борис Кавашкин, РИА Новости

Не стало любимого диктора нескольких поколений Светланы Жильцовой.  Об этом написал в соцсетях телеведущий Михаил Куницын.

«Вечная память замечательному человеку, профессионалу и дорогой коллеге», - написал Куницын.

Светлане Жильцовой было 89 лет. Она родилась 30 ноября 1936 года в Москве. Окончила Институт иностранных языков. За многолетнюю и активную деятельность на телевидении она была удостоена звания заслуженной артистки РСФСР и ордена Почета.

Жильцова вела такие знаковые для советского и российского телевидения передачи, как «Спокойной ночи, малыши!», «Песня года», «Голубой огонек», «Веселые нотки», «Будильник», тележурнал «Пионер». В качестве ведущей проводила различные молодежные викторины. С 1961 года по 1972 год Жильцова вела КВН в паре с Альбертом Аксельродом, а затем с Александром Масляковым.

После ухода с телевидения в 1993 году Жильцова посвятила себя семье. Преподавала в Высшей национальной школе телевидения.

