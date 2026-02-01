Траурно и торжественно украинское телевидение транслирует встречу Владимира Зеленского и польского премьер-министра Дональда Туска у мемориальной доски, увешанной фотографиями мобилизованных и погибших украинских военных.

И пока Зеленский и Туск возлагали цветы, где-то в этом же городе ТЦК крутили очередного кандидата на место среди прочих на этой мемориальной доске. Главарь киевского режима назвал цифру 55 000, говоря о потерях ВСУ. Видимо, попытался смягчить, уточнив, что большую часть считают пропавшими без вести. Но даже эта цифра значительно ниже той, что фигурирует в открытых источниках и данных Министерства обороны России.

Несмотря на это, Туск приехал в Киев на позитивной ноте. Как он писал ранее у себя на странице в соцсети X, цель приезда - наладить понимание с украинцами о том, какую помощь оказывает им Польша, а то якобы исторические противоречия, речь о той самой Волынской резне, мешают нормально «дружить».

Пока Зеленский и Туск беседуют о своем, украинский народ в это время всеми силами пытается сопротивляться. На кадрах - страшные сцены из Тернополя, где местная жительница, пытаясь спасти мужа от ТЦК, схватилась за машину в надежде удержать ее. Боевиков это не остановило и они у всех на глазах проехали по ее ноге.

На данный момент те, кого отбить не удалось, ищут спасение в российском плену, те, кто отбивать пытался, ищут спасения от холода. Жители городов Украины продолжают замерзать, а чиновники в это время рассказывают на всех украинских каналах, что скоро будет тепло.

Тем временем киевский режим продолжает тянуть остатки энергетики на собственную оборону и террористические удары по территории России. В ответ на это сегодня Вооруженные силы России нанесли очередной удар по объектам энергетики Украины, которые, по данным разведки, работали на ВСУ.