ВС РФ поразили объекты энергетической инфраструктуры Украины

Минобороны России сообщает о нанесении огневого поражения украинской энергетической инфраструктуре. Ее объекты попали в список того, что поражалось за сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, а также ракетными войсками и артиллерией.

Также сообщается о нанесении поражения объектам транспортной инфраструктуры неприятеля. Отмечено, что, как и в случае с энергетикой врага, речь шла о том, что использовалось в интересах ВСУ.

Помимо этого, досталось и местам сборки, хранения и запуска украинских беспилотников боьшой дальности. Взлетали на воздух вражеские склады боеприпасов.

Еще ВС РФ наносили огневое поражение пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины, а также иностранных наемников. Это произошло в 148 районах за сутки ведения боевых действий.

