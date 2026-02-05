МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ поразили объекты энергетической инфраструктуры Украины

Также нанесено огневое поражение объектам транспортной инфраструктуры врага.
05-02-2026 12:07
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о нанесении огневого поражения украинской энергетической инфраструктуре. Ее объекты попали в список того, что поражалось за сутки оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, а также ракетными войсками и артиллерией. 

Также сообщается о нанесении поражения объектам транспортной инфраструктуры неприятеля. Отмечено, что, как и в случае с энергетикой врага, речь шла о том, что использовалось в интересах ВСУ. 

Помимо этого, досталось и местам сборки, хранения и запуска украинских беспилотников боьшой дальности. Взлетали на воздух вражеские склады боеприпасов. 

Еще ВС РФ наносили огневое поражение пунктам временной дислокации вооруженных формирований Украины, а также иностранных наемников. Это произошло в 148 районах за сутки ведения боевых действий. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Украина #удары #Энергетика #Огневое поражение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
2
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
3
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
4
Военные инженеры Будды
5
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
6
ФСВТС России
7
Морская пехота. 320 лет во славу России
8
Станкостроение. Часть 4
9
Ка-32
10
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 