Трамп объявил о создании криптовалютного резерва США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал стратегический резерв криптовалюты страны. Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social.

«Крипторезерв США поднимет эту критически важную отрасль после многих лет коррупционных атак со стороны администрации Байдена», - сообщил президент США.

По его словам, созданием стратегического резерва криптовалюты займется президентская рабочая группа. Дональд Трамп добавил, что стремится сделать Соединенные Штаты «мировой столицей криптовалют».

Ранее курс биткоина обновил исторический максимум. В середине декабря прошлого года стоимость криптовалюты достигла отметки 105,5 тысяч долларов.