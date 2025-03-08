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Трамп поручил создать «цифровой Форт Нокс» для 200 000 биткоинов

Глава Белого дома заявил, что обладателем крупнейшего цифрового кошелька является правительство США.
Виктория Бокий 2025-03-08 03:10:01
© Фото: Aloisio Mauricio Keystone Press Agency Globallookpress

В распоряжении США имеется примерно 200 тысяч биткоинов. Для их охраны в Соединенных Штатах создадут «цифровой Форт Нокс» при Министерстве финансов. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп в Белом доме на форуме, посвященном криптовалюте.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что обладателем самого крупного цифрового кошелька является правительство Соединенных Штатов.

В конце форума Трамп пообещал, что США станут «цифровой сверхдержавой и мировой криптостолицей».

Ранее американский лидер подписал указ о создании стратегического резерва биткоина.

#Дональд Трамп #биткоин #Белый дом #криптовалюта #резерв биткоина
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