Ближайшие недели экстремальных морозов в Москве не ожидается

Экстремальных морозов в Москве не ожидается как минимум до конца второй декады февраля. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Несмотря на более морозные ожидания, минимум минувшей ночи в Москве составил -15,9 градуса», - говорится в публикации.

Синоптик напомнил, что на первом месте в рейтинге самых холодных дней нынешней зимы по-прежнему остается 3 февраля. Тогда температура понизилась до -21,6. По словам Леуса, высока вероятность, что как минимум до конца второй декады февраля таких сильных морозов в столице не будет.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» поделился со «Звездой» долгосрочным прогнозом на февраль. По его словам, в среднем температура воздуха будет на 1-2 градуса ниже нормы.