«Морозы никуда не денутся»: москвичей предупредили о холодах на всю неделю

Со слов Михаила Леуса, долгосрочный прогноз на февраль говорит о том, что в среднем температура воздуха будет на 1-2 градуса ниже нормы.
Дарья Ситникова 02-02-2026 16:24
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москве продолжится период холодной и морозной погоды. До четверга, 5 февраля, температура в столице будет примерно на 8-12 градусов ниже климатической нормы. Об этом сообщил «Звезде» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Во вторник в регионе будет ощущаться влияние тыловой части циклона, который малоподвижен и теряет силу. Несмотря на это, он все равно очень холодный, поэтому морозы никуда не денутся. В этот день в столице будет облачно с прояснениями, местами возможен слабый снег. Днем - 13-15 градусов мороза», - рассказал синоптик, комментируя завтрашнюю погоду.

Послезавтра, в среду, в Москве произойдет рост температуры, но только «символический». Температура будет составлять -11...-13 градусов. В четверг осадков не будет, однако ожидается 13-15 ниже нуля.

По ночам в эти три дня планируется -19...-22 градуса. В ночь на пятницу ожидается такая же температура. К вечеру последнего рабочего дня на этой неделе ожидается 8-10 градусов холода. В выходные по ночам будет -10...-12.

«Однако это не последний мороз в феврале. Долгосрочный прогноз на месяц говорит о том, что в среднем температура воздуха будет на 1-2 градуса ниже нормы», - заключил Леус.

Заслуженный метеоролог Российской Федерации Роман Вильфанд ранее рассказал, что начиная с 31 января в течение выходных и рабочих дней следующей недели температура воздуха будет ниже нормы на 10-13 градусов. По его словам, Москва будет находиться на восточной периферии антициклона, центр которого будет в районе Скандинавии и Кольского полуострова.

#Москва #Погода #зима #наш эксклюзив #холод #Леус
