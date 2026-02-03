Ночь на пятницу в Москве может стать самой холодной с начала зимы. Об этом написал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Он отметил, что по климату в столичном регионе период самых холодных дней закончился вчера. Однако аномальные морозы не покинут регион до конца нынешней рабочей недели.

«Ночь на пятницу может перехватить лидерство в списке самых холодных с начала нынешней зимы», - говорится в публикации.

Леус отметил, что прогнозы говорят о том, что после небольшого снежного потепления в выходные следующие 10 дней вновь будут холоднее нормы. Но теперь температура понизится уже не на 11-13 градусов, а на 6-7 градусов. По ночам температура в столице будет опускаться от -12 до -17 градусов, днем ожидается от -7 до -12 градусов.

Ранее Михаил Леус рассказал «Звезде», что в Москве продолжится период холодной и морозной погоды. До четверга, 5 февраля, температура в столице будет примерно на 8-12 градусов ниже климатической нормы. В целом же долгосрочный прогноз на месяц говорит о том, что температура воздуха будет на 1-2 градуса ниже нормы.

Заслуженный метеоролог РФ Роман Вильфанд ранее рассказал, что начиная с 31 января в течение выходных и рабочих дней следующей недели температура воздуха опустится ниже нормы на 10-13 градусов. По его словам, Москва будет находиться на восточной периферии антициклона, центр которого расположен в районе Скандинавии и Кольского полуострова.