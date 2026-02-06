МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Глава Минфина США пригрозил России «крупнейшим пакетом санкций»

Введут его или нет - напрямую зависит от «прогресса на переговорах», подчеркнул Бессент.
Владимир Рубанов 06-02-2026 00:35
© Фото: treasury.gov

США разработали антироссийские санкции, которые будут введены в зависимости от хода переговоров по украинскому кризису. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, пишет Life.ru со ссылкой на агентство Reuters.

По его словам, Вашингтон приготовил крупнейший пакет санкций, который до сих пор никогда не применялся против крупной экономики. Введут его или нет - напрямую зависит от «прогресса на переговорах», подчеркнул глава американского Минфина.

Бессент также отметил, что Вашингтон способен усилить давление на Москву. По его словам, одним из инструментов могут стать новые ограничения против так называемого теневого флота.

Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что переговоры между Россией, Украиной и США в Абу-Даби прошли в конструктивном ключе. По его словам, стороны обсудили меры по прекращению огня и мониторингу его соблюдения. Позитивную оценку дал и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

Москва считает незаконными односторонние санкции против России. В РФ заявляли, что экономика страны успешно выдерживает внешнее давление, а язык ультиматумов для Москвы неприемлем.

