«Узнал, что стал дедушкой»: освобожденные бойцы пообщались с родными

Вернувшиеся с подконтрольной Киеву территории военнослужащие прилетели в Москву.
06-02-2026 00:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Возвращенные на родину по обмену с Киевом российские военнослужащие рассказали, что успели связаться с родными. Они поблагодарили всех, кто занимался их освобождением.

«Обменялись, переоделись, дали возможность позвонить жене. Очень обрадовался, все живы-здоровы. У дочки родился ребенок. Так что еще стал дедушкой, узнал об этом», - рассказал военнослужащий Юрий.

В четверг, 5 февраля, освобождены 157 российских военнослужащих. Украине переданы 157 военнопленных ВСУ. Кроме того, возвращены трое жителей Курской области, которых незаконно удерживали украинские власти. При возвращении бойцов ВС РФ из плена посредниками выступили Объединенные Арабские Эмираты и США.

Сначала российских военных доставили на территорию Белоруссии. Там им оказали первую психологическую и медицинскую поддержку.

Вечером в Подмосковье приземлился самолет с освобожденными бойцами. Всех их первым делом направят на лечение и реабилитацию в медучреждения Минобороны.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

