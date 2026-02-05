МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Небензя: Россия рассчитывает, что США проявят мудрость в отношении Ирана

Постпред заявил о недопустимости любых военных решений против Тегерана.
Владимир Рубанов 05-02-2026 04:13
© Фото: MID_Russia, Telegram

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что использование силы против Ирана может иметь тяжелые последствия для всего региона. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат выразил надежду, что США и их союзники проявят благоразумие и будут действовать более конструктивно. Любые военные действия, по его словам, недопустимы и опасны, и могут иметь региональные последствия.

Небензя подчеркнул, что единственно возможный путь разрешения конфликтов вокруг Ирана, включая его ядерную программу, заключается в «политико-дипломатическом урегулировании на основе равенства и взаимного уважения, с учетом норм международного права».

На пятницу запланированы переговоры между США и Ираном по ядерной программе. По последним данным, встреча состоится в Маскате. Американскую сторону будет представлять спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Ранее портал Axios сообщал, что встреча США и Ирана не состоится, так как Вашингтон отказался переносить место переговоров в Оман. Изначально стороны планировали встретиться в Стамбуле 6 февраля. В связи с этим президент США Дональд Трамп призвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи проявить беспокойство. В противном случае, как предупредил глава Белого дома, Вашингтон может принять «очень серьезные меры».

