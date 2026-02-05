Небензя: Россия рассчитывает, что США проявят мудрость в отношении Ирана

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что использование силы против Ирана может иметь тяжелые последствия для всего региона. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат выразил надежду, что США и их союзники проявят благоразумие и будут действовать более конструктивно. Любые военные действия, по его словам, недопустимы и опасны, и могут иметь региональные последствия.

Небензя подчеркнул, что единственно возможный путь разрешения конфликтов вокруг Ирана, включая его ядерную программу, заключается в «политико-дипломатическом урегулировании на основе равенства и взаимного уважения, с учетом норм международного права».

На пятницу запланированы переговоры между США и Ираном по ядерной программе. По последним данным, встреча состоится в Маскате. Американскую сторону будет представлять спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Ранее портал Axios сообщал, что встреча США и Ирана не состоится, так как Вашингтон отказался переносить место переговоров в Оман. Изначально стороны планировали встретиться в Стамбуле 6 февраля. В связи с этим президент США Дональд Трамп призвал верховного лидера Ирана Али Хаменеи проявить беспокойство. В противном случае, как предупредил глава Белого дома, Вашингтон может принять «очень серьезные меры».