Глава МИД Ирана опроверг информацию об отмене переговоров с США

Переговоры между США и Ираном по ядерной программе состоятся. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи на своей странице в соцсети X.

По последней информации, переговоры пройдут в Маскате. Они запланированы на 10 часов утра (11.00 по московскому времени) пятницы.

«Переговоры с Соединенными Штатами по ядерной программе запланированы в Маскате примерно на 10 часов утра пятницы. Я благодарен нашим оманским братьям за проведение всех необходимых мероприятий», — приводит слова Аракчи Life.

Ранее Axios сообщал, что переговоры США и Ирана не состоятся, так как Вашингтон не согласен на перенос места встречи в Оман. Изначально стороны договаривались встретиться в Стамбуле 6 февраля.

На фоне этого президент США Дональд Трамп призвал верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи побеспокоиться. Иначе, как предупредил глава Белого дома, Вашингтон может сделать «очень плохие вещи».