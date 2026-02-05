МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Глава МИД Ирана опроверг информацию об отмене переговоров с США

Переговоры пройдут в Маскате в 10 утра по местному времени.
Виктория Бокий 05-02-2026 01:29
© Фото: Tunisian Presidency, Keystone Press Agency, Globallookpress

Переговоры между США и Ираном по ядерной программе состоятся. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи на своей странице в соцсети X.

По последней информации, переговоры пройдут в Маскате. Они запланированы на 10 часов утра (11.00 по московскому времени) пятницы.

«Переговоры с Соединенными Штатами по ядерной программе запланированы в Маскате примерно на 10 часов утра пятницы. Я благодарен нашим оманским братьям за проведение всех необходимых мероприятий», — приводит слова Аракчи Life.

Ранее Axios сообщал, что переговоры США и Ирана не состоятся, так как Вашингтон не согласен на перенос места встречи в Оман. Изначально стороны договаривались встретиться в Стамбуле 6 февраля.

На фоне этого президент США Дональд Трамп призвал верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи побеспокоиться. Иначе, как предупредил глава Белого дома, Вашингтон может сделать «очень плохие вещи».

#сша #переговоры #ядерная программа #МИД Ирана #Аббас Аракчи
