Москалькова назвала число оставшихся на Украине курских жителей

Сроки возвращения 12 человек пока непонятны.
Владимир Рубанов 23-12-2025 10:43
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Украине остаются еще 12 мирных жителей Курской области, и сроки их возвращения пока непонятны. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Омбудсмен пожелала этим людям перед Новым годом терпения и веры.

Ранее Москалькова сообщила о возвращении застрявшей на Украине группы россиян. Она рассказала о передаче на Украину пяти человек, которые застряли в Херсонской области из-за обстрелов ВСУ и не могли вернуться.

В начале декабря на территории Белоруссии воссоединились 20 семей. В ходе обмена 15 человек прибыли в Россию к родным и близким, а 10 вернулись на Украину.

Работа по возвращению в Россию жителей Курской области продолжается с момента вторжения ВСУ в этот регион. С тех пор удалось вернуть уже десятки людей.

#возвращение #Украина #Курская область #наш эксклюзив #жители #Татьяна Москалькова
