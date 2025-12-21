Москалькова заявила о возвращении застрявшей на Украине группы россиян

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о возвращении группы россиян из Украины. Об этом она сообщила РИА Новости.

«Несколько россиян, которые ранее должны были вернуться с Украины в рамках гуманитарной акции, удалось вернуть в Россию», - сказала Москалькова.

Также она рассказала о возвращении на Украину людей, которые не могли по независящим обстоятельствам выехать из Херсонской области. Ранее Москалькова сообщила, что пять человек не могут вернуться на Украину из-за обстрелов ВСУ Херсонской области.

Пять дней назад Москалькова лично приехала на границу с Белоруссией встречать большую группу граждан РФ, которым наконец удалось вернуться домой. Это воссоединение семей стало пока самым крупным за время проведения СВО.