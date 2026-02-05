В Киеве полностью разрушена Дарницкая ТЭЦ-4

Киевская ТЭЦ-4 мощностью 140 МВт полностью разрушена. Об этом пишут украинские СМИ.

Данная тепловая электростанция обслуживала около 500 тысяч жителей Днепровского и Дарницкого районов. Они находятся на левом берегу Днепра.

Несколько дней назад, третьего февраля, компания «Евро-Реконструкция», которая владеет ТЭЦ-4, сообщила о приостановке работы энергетического объекта. Уточняется, что выход из строя подстанций сверхвысокого напряжения и крупных генерирующих объектов привел к «бешеному дефициту электроэнергии».

Еще в начале января были повреждены основные источники электроснабжения Киева - ТЭЦ-5 (700 МВт) и ТЭЦ-6 (750 МВт). Данных об их возвращении к хотя бы частичной работе пока не было.

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль ранее заявил, что во всей стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции. С его слов, наибольший ущерб был нанесен Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областям.

В нашем Минобороны неоднократно подчеркивали, что удары по инфраструктуре - это ответ на постоянные террористические атаки киевского режима на российские гражданские объекты. Высокоточными ударами на Украине выводят из строя оборонные заводы, транспортные узлы, через которые поставляют военные грузы. И крупные электростанции, обеспечивающие работу украинского ВПК.

На этом фоне в городах Украины которые сутки происходят экстренные отключения света. Энергосистема не выдерживает перепадов, в домах электричество то включается, то включается. Газа нет. В квартирах холодно, а трубы замерзают и лопаются. В домах - потопы, заливает электрощитки.