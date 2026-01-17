МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Шмыгаль: на Украине не осталось ни одной целой электростанции

Ущерб исчисляется тысячами мегаватт.
Тимур Юсупов 17-01-2026 01:09
© Фото: IMAGO, Thomas Trutschel, Global Look Press

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что во всей стране не осталось ни одной неповрежденной электростанции. В ходе выступления в Верховной раде первый вице-премьер доложил о колоссальных потерях Киева в сфере электроэнергетики.

«На Украине не осталось ни одной электростанции, которая бы не подверглась ударам. Выбиты тысячи мегаватт генерации», - сокрушается чиновник.

По его словам, наибольший ущерб был нанесен Киевской, Днепропетровской, Одесской и Харьковской областям. Тем не менее, как уверяет Шмыгаль, несмотря на сильно ограниченные объемы доступной энергии, энергосистема страны продолжает оставаться целостной.

Ранее Минобороны России сообщило об успешном поражении украинских объектов энергетики. Отмечено, что они использовались в интересах ВСУ.

#Украина #Денис Шмыгаль #Электростанции #Минэнерго Украины #Энергетика Украины
