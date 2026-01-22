Яркие вспышки, грохот - российская армия наносит удар по украинским тылам. Дроны-камикадзе атаковали инфраструктуру ВСУ в Чернигове и Харькове. «Герани» били по военным объектам в Одессе и Днепропетровске.

В нашем Минобороны неоднократно подчеркивали, что это ответ на постоянные террористические атаки киевского режима на российские гражданские объекты. Высокоточными ударами на Украине выводят из строя оборонные заводы, транспортные узлы, через которые поставляют военные грузы. И крупные электростанции, обеспечивающие работу украинского ВПК.

Как пишут украинские СМИ, в Киеве остановили бронетанковый завод, предприятие «Арсенал», где производили системы наведения для ракет. «Искандерами» поражены несколько киевских ТЭЦ, подстанции в Ровенской и Хмельницкой областях. А в Винницкой области ракета вывела из строя ключевую подстанцию, отвечающую за переток энергии из ЕС.

На этом фоне в городах Украины которые сутки экстренные отключения света. Энергосистема не выдерживает перепадов. В домах электричество то включается, то включается. Газа нет. У кого есть камины - тем, говорят, повезло. В квартирах - холодно. Трубы замерзают, лопаются. В домах - потопы. Заливает электрощитки.

Украинцы снимают видео, обвиняют правительство в бездействии. Показывают, как водой из-под макарон заваривают чай. На градусниках температура близится к нулю.

Многие из домов переселяются на улицу - в так называемые «Пункты несокрушимости». А супруга бывшего главы МИД Украины Кулебы предлагает греться совсем неординарными способами.

«Есть игрушки, регулирующие температуру. И мы их используем сейчас для холодных вечеров, потому что они нагреваются до 38 градусов. Если нет отопления, можно обложиться вибраторами и нормально себе греться», - рассказала Светлана Павелецкая, хозяйка секс-шопа.

Киевскому режиму нет особого дела до проблем людей. Провалы на фронте, а у нового министра обороны Украины планы не прийти к миру, а продолжать войну. На днях он заявил, что цель -убивать по 50 тысяч россиян каждый месяц.

«Вам не кажется, что в стратегии должно быть - окончание войны, обмен военнопленных, возвращение и розыск без вести пропавших? Почему мы все сидим без света, без воды, без тепла, а у нас стратегия убивать 50 тысяч россиян?» - задалась вопросом народный депутат Украины Анна Скороход.

Между тем Зеленский, когда накануне Трамп его искал в Давосе, попытался устроить очередной спектакль. Главарь киевского режима - в темном кабинете, в то время как замглавы его офиса сидит в том же здании, но почему-то с включенным светом. Как и остальные чиновники на своих рабочих местах.

Градус настроений в обществе повышается. Протесты в Хмельницком. Десятки людей заблокировали движение в центре города. Дело дошло до конфликтов с полицией. Задержали участника митинга, который с гранатой в руках угрожал ее взорвать. Не могут решить вопрос и в Кривом Роге.

«Уже четвертые сутки мы сидим без света. Все городские службы оповестили - ничего не делается», - говорят люди.

Зарядить телефоны, аккумуляторы и даже включить компьютер украинцы ходят в фаст-фуд. А малый бизнес - кафе, рестораны - давно на грани выживания, говорят директора.

«Персонал заболел. Температура 40. Воспаления легких. Работать некому. И не для кого. Люди не ходят, все сидят дома. У меня ощущение, что я живу в кунсткамере. Это катастрофа», - говорит хозяйка кафе.

В магазинах скупают продукты. А если нет света - всех выгоняют на улицу и закрывают.

Украина - в режиме постоянных отключений электроэнергии, от 16 часов до нескольких суток. И это теперь называют плановыми графиками. А износ теплосетей приводит к появлению новых аварий.